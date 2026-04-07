Un tren TGV s-a ciocnit cu un camion în Franța: mecanicul a murit, iar 27 de persoane au fost rănite

Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, în localitatea Bully-les-Mines, situată între orașele Béthune și Lens, în regiunea Pas-de-Calais. Potrivit companiei feroviare franceze SNCF, la bordul trenului se aflau aproximativ 350 de pasageri în momentul coliziunii, scrie Euronews.
Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a confirmat incidentul și a anunțat că se va deplasa la locul accidentului împreună cu directorul companiei SNCF, Jean Castex, fost prim-ministru al Franței.
Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.
Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex.
— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026
În urma coliziunii, circulația feroviară între Béthune și Lens a fost suspendată pentru restul zilei, potrivit operatorului regional TER Hauts-de-France. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.