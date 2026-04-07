Prima pagină » Știri externe » Un tren TGV s-a ciocnit cu un camion în Franța: mecanicul a murit, iar 27 de persoane au fost rănite

Un accident feroviar grav a avut loc marți dimineață în nordul Franței, după ce un tren de mare viteză TGV s-a ciocnit cu un camion la o trecere la nivel cu calea ferată. Mecanicul trenului și-a pierdut viața, iar 27 de persoane au fost rănite în urma impactului, transmite Euronews.
Victor Dan Stephanovici
07 apr. 2026, 12:23, Știri externe

Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, în localitatea Bully-les-Mines, situată între orașele Béthune și Lens, în regiunea Pas-de-Calais. Potrivit companiei feroviare franceze SNCF, la bordul trenului se aflau aproximativ 350 de pasageri în momentul coliziunii, scrie Euronews.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a confirmat incidentul și a anunțat că se va deplasa la locul accidentului împreună cu directorul companiei SNCF, Jean Castex, fost prim-ministru al Franței.

În urma coliziunii, circulația feroviară între Béthune și Lens a fost suspendată pentru restul zilei, potrivit operatorului regional TER Hauts-de-France. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Recomandarea video

