Un băiețel de șapte ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Focșani

„La data de 4 aprilie a.c., în jurul orei 16:01, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unui imobil situat pe strada Războieni, din municipiu”, se arată în informarea emisă de IPJ Vrancea.
Copilul, un băiat în vârstă de șapte ani, a fost preluat de serviciile de intervenție și dus la spital, fiind în stare conștientă.
Polițiștii au demarat o anchetă continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.