Transport ilegal de deșeuri pe Dunăre. A fost oprit în zona Galați

Comisarii Garda Națională de Mediu de la Comisariatul Județean Galați au oprit în zona portuară un transport internațional de deșeuri metalice. Potrivit inspectorilor, pe barjă au fost descoperite neconcordanțe majore între documente și încărcătura reală.

Conform instituției, verificările au fost efectuate asupra unei barje care transporta deșeuri din Republica Moldova către Turcia.

În urma controlului, comisarii gălățeni au descoperit că, pe lângă deșeurile declarate, încărcătura conținea „cantități semnificative de componente auto dezmembrate (vehicule scoase din uz), echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și elemente metalice contaminate cu uleiuri uzate”.

Aceste tipuri de deșeuri nu corespundeau codului declarat în documentele de transport, ceea ce reprezintă o încălcare a reglementărilor privind transportul transfrontalier de deșeuri, au stabilit comisarii.

Autoritățile au decis interzicerea tranzitului pe teritoriul României.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au transmis că astfel de controale „au rolul de a preveni introducerea în țară a unor deșeuri neconforme și de a proteja mediul”.