Trapperul Ian, anchetat de Poliție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane

Polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile și au început verificările. Potrivit Poliției Capitalei, fapta ar putea intra în categoria infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri.

Ian a fost identificat de polițiști și chemat la Secția 14 pentru a da explicații în legătură cu incidentul.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă sunt necesare măsuri legale împotriva artistului. Cazul este supravegheat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Poliția precizează că Ian beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pe durata cercetărilor.

Incidentul a avut loc în timpul concertului susținut de trapper la Arenele Romane, iar imaginile cu momentul în care urinează pe scenă au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale.