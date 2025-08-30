Trei cazuri de violenţă în 24 de ore în Suceava: un fiul beat care şi-a bătut mama

Poliţiştii din judeţul Suceava au emis trei ordine provizorii de protecţie în doar 24 de ore şi au reţinut un bărbat pentru violenţă în familie, într-o serie de incidente petrecute în perioada 28-29 august.

Cel mai grav caz s-a petrecut în comuna Frumosu, unde un bărbat beat şi-a agresat fizic mama cu care locuieşte şi a ameninţat-o cu acte de violenţă. Fiica victimei a sunat la poliţie, iar bărbatul a fost evacuat din casa comună şi obligat să păstreze o distanţă de 100 de metri faţă de victimă. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat.

În comuna Brodina, un bărbat şi-a ameninţat vecina cu acte de violenţă şi i-a adresat injurii. Femeia a cerut emiterea unui ordin de protecţie, iar poliţiştii au stabilit că există risc iminent. Bărbatul a primit ordin de protecţie pentru cinci zile şi a fost internat la o unitate medicală de specialitate.

De asemenea, o femeie a sunat la 112 după ce soţul ei, beat, a agresat-o fizic în urma unui conflict. Bărbatul a primit ordin de protecţie pentru cinci zile.

În toate cazurile, victimele au refuzat brăţările de monitorizare oferite de autorităţi.