Trei instituţii de învăţământ româneşti au câştigat Premiul european pentru predare inovatoare

Trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din ţara noastră au fost desemnate câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană.

Proiectele premiate sunt:

Rangers of Change – Şcoala Gimnazială nr. 195, Bucureşti (categoria: Eticheta lingvistică europeană)

Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects – Centrul Cultural Judeţean Harghita (categoria: Educaţia adulţilor)

Be Smart, Be Green! – Şcoala Gimnazială „Vasile Conta”, Iaşi (categoria: Educaţia şcolară).

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin că va susţine iniţiativele inovatoare pentru ca proiectele premiate să devină surse de inspiraţie pentru învăţământul românesc.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării a susţinut constant şi va susţine strategic iniţiative inovatoare prin programe de pilotare şi proiecte educaţionale locale/naţionale. Ne dorim ca exemplele de succes premiate să devină surse de inspiraţie pentru întreaga comunitate educaţională din România şi vom continua să investim în idei şi soluţii care aduc şcoala mai aproape de elevi şi de nevoile societăţii de astăzi”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Premiul este o dovadă de apreciere pentru profesorii, formatorii şi educatorii care schimbă modul de învăţare prin metode inovatoare, colaborare şi implicare civică.