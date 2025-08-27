Trei tinere au fost bătute într-un tramvai în București. Agresorul, imobilizat de jandarmi

Un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona stației STB Calea Rahovei, a observat, miercuri dimineață, mai multe persoane care se agitau în apropierea tramvaiului 32, aflat în stație.

Jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane. Agresorul a fost identificat și imobilizat de forțele de ordine.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, în urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit trei victime: două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum și o minoră în vârstă de 17 ani. La fața locului a intervenit și un echipaj medical de ambulanță, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Individul care le-a bătut pe tinere a fost predat polițiștilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.