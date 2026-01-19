Prima pagină » Social » Trenurile București-Budapesta își reiau circulația normală

Trenurile București-Budapesta își reiau circulația normală

Trenurile internaționale IR 72 și IR 73 care circulă pe relația București Nord – Budapesta și retur își vor relua circulația conform graficului normal din mersul trenurilor, după ce CFR a anulat lucrările programate pentru 22 ianuarie 2026.
Andreea Tobias
19 ian. 2026, 16:12, Social

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a comunicat că se anulează lucrările între stațiile Lugoj – Recaș în data de 22 ianuarie 2026.

Inițial, pentru realizarea de lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj – Recaș, CFR Călători anunțase modificări în circulația trenurilor pentru data de 22 ianuarie 2026.

Trenul IR 72 București Nord – Budapesta urma să circule conform graficului de circulație în relația Timișoara Nord – Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta și ca tren IR 12071 în relația București Nord (plecare ora 05.29) – Caransebeș (sosire ora 13.56).

Între stațiile Caransebeș și Timișoara Nord urma să se asigure transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Trenul IR 73 Budapesta – București Nord urma să circule conform graficului de circulație în relația Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Arad – Timișoara Nord și ca tren IR 12070 în relația Caransebeș (plecare ora 14.25) – București Nord (sosire ora 23.50).

Între stațiile Timișoara Nord și Caransebeș se urma să se asigure transportarea călătorilor cu mijloace auto.

