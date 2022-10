Ucigaşul de la mall: „Am văzut oamenii fericiţi şi am simţit invidie”

Tombolini are la activ o internare în secţia de psihiatrie şi o revenire la spital pentru că şi-a provocat singur răni la faţă şi craniu, scrie Il Messaggero.

"I-am văzut pe toţi acei oameni fericiţi, care se simţeau bine, şi am simţit invidie", i-a spus Andrea Tombolini procurorului din Milano Paolo Storari, care l-a arestat sub acuzaţia de omor şi tentativă de omor multiplu.

Procuratura din Milano a sugerat magazinului să retragă cuţitele aflate la vânzare de pe rafturile tuturor supermarketurilor sale din Italia.

Agresorul a fost oprit şi dezarmat de către fostul fotbalist al echipei Inter, Massimo Tarantino.

„Ţipa, pur şi simplu ţipa”, povesteşte fostul jucător, acum director sportiv, în faţa camerelor: „Eu un erou? Nu am făcut nimic...".

La rândul său, fotbalistul echipei Monza Pablo Mari este operat vineri după ce a fost înjunghiat şi el în supermarket.

Mai mulţi martori au declarat pentru agenţia ANSA că scena era parcă desprinsă dintr-un film american.

"Eram în bar şi am crezut că este vorba de o tâlhărie pentru că am văzut nişte băieţi şi o doamnă alergând, apoi am văzut tot mai mulţi oameni cu feţe şocate şi ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav", a spus o fată.

Un angajat al centrului comercial, înjunghiat, a murit în timp ce era dus transportului la spital.

Carrefour Italia şi-a exprimat condoleanţele faţă de angajaţii şi clienţii implicaţi în atac, precum şi faţă de familiile acestora, şi a informat că a activat un serviciu de sprijin psihologic pentru toţi cei implicaţi.