În Italia, înmormântarea unei tinere palestiniene s-a transformat în proteste

Marah Abu Zuhri, o palestiniană de 19 ani evacuată recent din Gaza pentru tratament medical, a murit la Spitalul Universitar Santa Chiara din Pisa, la doar două zile după sosire. Sicriul ei, acoperit cu steagul palestinian și o eșarfă keffiyeh – simbol al identității și rezistenței palestiniene, a fost condus miercuri pe ultimul drum, în localitatea Pontasserchio din Toscana, unde ceremonia funerară s-a transformat în proteste, a relatat Associated Press.

Chiar primarul italian a organizat ceremonia ca un apel pentru Gaza

Sute de persoane au participat la înmormântare și au scandat „Eliberați Palestina!” Primarul Matteo Cecchelli a declarat că a dorit să organizeze evenimentul în Parcul Păcii din Pontasserchio, lângă Pisa, pentru a atrage atenția asupra „catastrofei politice și umanitare”: „Realitatea este că în fiecare zi, în Fâșia Gaza, mor oameni în tăcerea asurzitoare a guvernelor lumii. Nu putem rămâne tăcuți astăzi”, a spus edilul, vorbind chiar despre „genocid”.

Potrivit autorităților israeliene, tânăra de 19 ani fusese evacuată din Gaza în Italia cu diagnosticul de leucemie. Însă, după internarea la Spitalul Santa Chiara din Pisa, medicii italieni au respins diagnosticul, precizând că tânăra suferea de o stare gravă de epuizare și era complet imobilizată la pat din această cauză.

N-a avut nicio șansă. În Gaza se moare de foame, avertizează ONU

„Pacienta era într-o stare clinică extrem de compromisă, în ciuda faptului că avea doar 19 ani”, a explicat șefa secției de hematologie de la spitalul din Pisa, medicul Sara Galimberti.

Mama fetei a mulțumit Italiei pentru încercarea de a-i salva fiica și a îndemnat italienii prezenți la înmormântare să se roage pentru palestinieni: „Las o parte din inima mea, o parte din mine, cu voi”.

ONU avertizează că foametea și malnutriția din Gaza au atins cel mai grav nivel de la începutul războiului, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu respinge acuzațiile privind „politica înfometării”, insistând că „nimeni în Gaza nu moare de foame”.