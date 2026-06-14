Un bărbat a murit în locuința care a luat foc

Incendiul a izbucnit în jurul orei 06:52, la o casă în localitatea Serdanu, transmite ISU Dâmbovița.

Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat, fiind afectată o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

În locuință pompierii militari au identificat un bărbat decedat.

Incendiul este lichidat și la ora transmiterii știrii se acționează pentru înlăturarea efectelor negative.