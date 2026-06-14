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Un bărbat a murit în locuința care a luat foc

Un bărbat a murit, duminică, în locuința care a luat foc, în comuna Serdanu, județul Dâmbovița.
Un bărbat a murit în locuința care a luat foc
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
14 iun. 2026, 07:54, Social
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Incendiul a izbucnit în jurul orei 06:52, la o casă în localitatea Serdanu, transmite ISU Dâmbovița.

Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat, fiind afectată o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

În locuință pompierii militari au identificat un bărbat decedat.

Incendiul este lichidat și la ora transmiterii știrii se acționează pentru înlăturarea efectelor negative.

 

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