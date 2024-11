„Un eveniment excepţional”. Catedrala Notre-Dame de Paris va fi iluminată în roşu miercuri seara

Catedrala Notre-Dame de Paris va fi iluminată în roşu miercuri seară, la fel ca multe alte clădiri religioase din lume, pentru a „face vizibilă persecuţia creştinilor”, scrie în comunicat de presă al asociaţiei Aid to the Church in Need (AED) citat de Le Figaro.

„Este un eveniment excepţional. Suntem încântaţi că Notre-Dame va fi redeschisă foarte curând şi nu-i uităm pe toţi creştinii din lume care merg uneori la liturghie cu riscul vieţii lor şi toate aceste biserici care sunt profanate, distruse, vandalizate”, a declarat Benoît de Blanpré, directorul din Franţa al AED.

Asociaţia organizează anual, începând din 2015, aşa numita „Săptămâna Roşie”. Sute de clădiri religioase din întreaga lume sunt iluminate în roşu, simbolizând sângele martirilor.

Catedrala Notre-Dame, care urmează să se redeschidă în decembrie după incendiul care a afectat-o parţial, va fi iluminată în roşu, la fel ca bazilica Sacré-Cœur din Montmartre. Evenimente aeemănătoare au fost pregătire în alte oraşe din Franţa, dar şi din Germania, Spania, Austria, Slovacia, Ţările de Jos, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Mexic, Australia şi Chile.