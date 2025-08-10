Atacuri misterioase asupra homosexualilor într-un oraș din Franța

Mai multe ambuscade care au vizat homosexuali au avut loc în această vară în zona metropolitană a orașului Nantes din Franța. Polițiștii sunt în stare de alertă deoarece nu se știe cine este în spatele atacurilor. Victimele sunt atrase în capcană cu ajutorul aplicațiilor de dating.

O serie misterioasă de atacuri homofobe i-a pus în alertă pe polițiștii din Nantes în această vară. Mai multe ambuscade care vizau persoane homosexuale au avut loc în oraș și în zona metropolitană Nantes. Ultimul atac a fost în noaptea de miercuri spre joi, potrivit Le Figaro.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani s-a dus la o întâlnire stabilită pe Snapchat. El a fost atacat de mai mulți indivizi dotați cu ciocane. Aceștia l-au lovit și l-au jefuit. Victima a depus o plângere, dar făptașii nu au fost găsiți.

Potrivit departamentului de comunicare al Poliției Naționale Loire-Atlantique, natura „homofobă” a acestei ambuscade a fost verificată. O anchetă a fost deschisă pentru a elucida acest incident și pentru a stabili dacă există legătură cu atacuri asemănătoare care au avut loc pe parcursul verii.

Poliția a emis un mesaj de avertizare. „Îi îndemnăm pe cei care merg în aceste locuri izolate să fie extrem de vigilenți. Persoana pe care o așteptați s-ar putea să nu aibă aceleași intenții ca dumneavoastră”, a transmis poliția pe rețelele de socializare.

Poliția patrulează zonele considerate de risc, iar autoritățile au început să monteze sisteme de supraveghere. De asemenea, persoanelor care merg la întâlniri li se recomandă să facă un apel video înainte de a da curs invitației.