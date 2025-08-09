1.400 de pompieri păzesc zona în care a avut loc cel mai mare incendiu de vegetație din Franța

Prefectul din Aude, Christian Pouget, a declarat că incendiul a fost ținut sub control începând de joi, potrivit AP. Flăcările au distrus peste 160 de kilometri pătrați din regiunea împădurită, cunoscută pentru cramele sale. Un om a murit și 25 au fost răniți, dintre care 19 sunt pompieri.

În weekend, toate drumurile au fost redeschise, dar autoritățile au emis o interdicție strictă de acces în pădure, a mai spus Pouget.

1.400 de pompieri se află în zonă pentru a preveni reaprinderea focarelor. Oricum, mai multe zone încă ard mocnit și specialiștii estimează că va fi nevoie de săptămâni pentru a le stinge complet.

Meteorologii anunță că în următoarele zile vor fi temperaturi ridicate ceea ce va complica misiunea pompierilor. Sâmbătă, temperatura maximă în regiune va fi de 39 de grade Celsius, au comunicat meteorologii.