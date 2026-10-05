Un instalator din Polonia ar putea fi unul dintre cei mai mari criminali în serie din istoria Europei

Un instalator din Polonia este vizat de o anchetă privitoare la o o serie de crime comise asupra unor femei în vârstă, potrivit Nexta. În prezent, bărbatul în vârstă de 43 de ani din Varșovia, este suspectat de uciderea a șase femei.

Se pare că o altă femeie a murit din cauza unui infarct în timpul unui jaf. Conform anchetatorilor, instalatorul avea doi complici, cetățeni ucraineni.

Poliția verifică zeci de decese ale persoanelor în vârstă, care anterior au fost considerate din cauze naturale. Fiind instalator, suspectul avea acces la numeroase apartamente. Prin această metodă, el ar fi putut alege ținte din rândul persoanelor în vârstă, singure. Lor ar fi putut să le câștige încrederea astfel încât să se întoarcă la locuință sub diverse pretexte.

Zeci de mi de fotografii sunt analizate

Investigatorii analizează aproximativ 75.000 de fotografii găsite pe telefonul instalatorului. Surse spun că unele victime ar fi putut fi sufocate cu o pernă, după care ar fi fost așezate în pat, pentru a crea impresia unei morți naturale.

Unul dintre polițiștii care lucrează la caz a declarat că, dacă instalatorului i se va face legătura cu noi cazuri, acesta ar putea fi unul dintre cei mai prolifici asasini în serie din istoria Poloniei și poate chiar a Europei.

Cei mai cunoscuți criminali în serie din Europa

Cel mai cunoscut caz din istoria modernă a criminalilor în serie este cel al britanicului Harold Shipman. Acesta a fost un medic de familie care a ucis între 215 și 250 de pacienți, majoritatea vârstnici, prin supradoze de heroină.

Într-un mod similar, asistentul medical german Niels Högel a provocat deliberat stop cardiac la aproximativ 100 de pacienți doar pentru a încerca să îi resusciteze și să își impresioneze colegii. În estul continentului, Andrei Chikatilo, cunoscut ca „Maniacul din Rostov”, a terorizat Uniunea Sovietică prin uciderea brutală a cel puțin 52 de femei și copii.

Documentele istorice din secolul al XVI-lea îl menționează pe criminalul Peter Nirsch, acuzat de moartea a peste 520 de oameni.