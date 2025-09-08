Un protestatar s-a urcat pe podul din Agigea. Acesta a fost convins să coboare în urma negocierilor

În urma negocierilor desfășurate de către polițistul specializat din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, bărbatul a consimțit să coboare.
La momentul scrierii acestei știri, bărbatul este evaluat medical, urmând a se dispune măsuri în consecință.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că pe DN 39 Constanța-Vama Veche, în localitatea Agigea, județul Constanța, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricționat.
În zonă se circulă pe o bandă pe fiecare sens.
Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții.