Un protestatar s-a urcat pe podul din Agigea. Acesta a fost convins să coboare în urma negocierilor

Traficul este restricționat luni dimineața pe DN 39, Constanța-Vama Veche, din cauza unui protestatar care s-a urcat pe podul din Agigea.
Cosmin Pirv
08 sept. 2025, 08:05, Social

UPDATE:

În urma negocierilor desfășurate de către polițistul specializat din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, bărbatul a consimțit să coboare.

La momentul scrierii acestei știri, bărbatul este evaluat medical, urmând a se dispune măsuri în consecință.

Știrea inițială:

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că pe DN 39 Constanța-Vama Veche, în localitatea Agigea, județul Constanța, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricționat.

În zonă se circulă pe o bandă pe fiecare sens.

Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții.