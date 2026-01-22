Prima pagină » Social » Un tânăr din București a înrolat cardul străbunicului pe telefon și a comandat mâncare de 14.000 lei

Un tânăr din București a înrolat cardul străbunicului pe telefon și a comandat mâncare de 14.000 lei

Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informativ și operațiuni financiare în mod fraudulos după ce a comandat mâncare în valoare de 14.000 de lei pe platforme online, înrolând cardul străbunicului său, un bărbat de 83 de ani.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: pixabay
Laura Buciu
22 ian. 2026, 12:26, Social

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare, joi, un mandat de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, ambele în formă continuată.

Din datele și probele administrate a reieșit că în perioada 7 ianuarie 2025 – 18 octombrie 2025, un bărbat în vârstă de 20 de ani ar fi utilizat, fără drept, datele aferente unui cont bancar aparținând unui bărbat în vârstă de 83 de ani, efectuând peste 190 de tranzacții, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că tânărul de 20 de ani și-a înrolat pe telefonul lui cardul străbunicului și a dat peste 190 de comenzi pe o platformă de livrare mâncare la domiciliu.

A fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în București, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză.

Tânărul a fost depistat și dus la audieri, urmând ca față de acesta să fie dispuse măsurile legale care se impun. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

