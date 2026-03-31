UPDATE 2: Adolescentă în stare critică după ce a căzut de la etajul 5, în Suceava

UPDATE 2:

Poliția Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, a fost sesizată cu privire la faptul că o tânără a căzut de la etajul superior al unui bloc din zona centrală a orașului.

„Din primele verificări s-a constatat că o tânără în vârstă de 18 ani si 7 luni a căzut de la etajul 5 al unui bloc din municipiul Câmpulung Moldovenesc, iar în ciuda intervenției medicale rapide a decedat în jurul orei 17:20. În baza primelor investigații desfășurate nu s-au conturat elemente care să indice un act infracțional intenționat, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului”, transmite Poliția Suceava.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

UPDATE:

Autoritățile au anunțat că evenimentul a avut loc în Câmpulung, și nu în Vatra Dornei.

Din ultimele informații , pacienta a intrat în stop cardio-respirator la CPU Câmpulung. S-au inițiat manevre de resuscitare, dar, din păcate a fost declarat decesul.

Știre inițială:

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță tip B, care a găsit victima politraumatizată, în comă, cu traumatism cranio-cerebral sever și multiple fracturi. După acordarea primului ajutor, adolescenta a fost transportată de urgență la Compartimentul de Primiri Urgențe din Vatra Dornei.

Având în vedere gravitatea stării pacientei, a fost solicitat și un echipaj de ambulanță tip C de la Suceava, pentru eventualul transfer al acesteia la Spitalul Județean. Ambulanța tip C este destinată intervențiilor medicale de urgență la cel mai înalt nivel și transportului asistat al pacientului critic, fiind dotată cu echipamente, materiale și medicamente de terapie intensivă. Echipajul este condus obligatoriu de un medic special pregătit, iar vehiculul permite acordarea completă a asistenței medicale de urgență pe durata transportului.

Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități.