UPDATE: Elicopter SMURD solicitat în Făgăraș, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon. Femeia a murit

Elicopterul SMURD a fost solicitat, joi, la Făgăraș, județul Brașov, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon.
22 ian. 2026, 12:00

UPDATE:

În urma evaluării medicale și a măsurătorilor efectuate, s-a constatat că nu este vorba despre intoxicație cu monoxid de carbon.

ISU Brașov transmite că rămâne necunoscută la acest moment cauza evenimentului produs în imobilul din Făgăraș, iar situația este în continuare monitorizată de echipajele aflate la fața locului.

Femeia în vârstă de 39 de ani, care a fost găsită inconștientă, nu a răspuns manevrelor medicale și a fost declarată decedată de către personalul medical.

Știrea inițială:

Pompierii din cadrul ISU Brașov au fost solicitați, joi dimineață, în jurul orei 10:00, la o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din Făgăraș.

Intervin de urgență un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), pentru a le acorda asistență medicală și pentru evaluarea victimelor.

În urma evaluării medicale, cinci copii sunt conștienți, iar un adult se află în stare de inconștiență, acesta primind îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, s-a deplasat și o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și siguranță specifice.

 

