Urs semnalat în Harghita. Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

Locuitorii din Lacu Roșu, județul Harghita, au primit joi un mesaj de avertizare RO-ALERT după ce prezența unui urs a fost semnalată în localitate
Sursă foto: Pexels
Gabriel Pecheanu
02 oct. 2025, 22:36, Social

Autoritățile au emis mesajul pentru a avertiza populația să evite deplasările în zonă și să rămână vigilenți. Echipe de jandarmi și reprezentanți ai autorităților locale monitorizează situația.

Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență, de la începutul acestui an în județul Harghita au fost emise sute de mesaje RO-ALERT, majoritatea vizând semnalarea urșilor în apropierea zonelor locuite.

Locuitorii sunt sfătuiți să nu încerce să alunge animalele pe cont propriu și să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul în care se confruntă direct cu situații periculoase.