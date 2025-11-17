Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Autoritățile au emis RO-Alert

Rusia a lansat, duminică noaptea, atacuri cu drone în zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei cu România. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat și urmărit țintele în spațiul aerian ucrainean, în apropierea județului Tulcea.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului, în zona localității Ismail. La ora 02:30 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea locuitorilor.

Dronele nu au intrat în spațiul aerian românesc

Autoritățile române au confirmat că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor efectua, pe parcursul zilei, cercetări în zonele cu potențial risc ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate au fost informate în timp real despre evoluția situației de la frontiera cu Ucraina.

„Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional”, potrivit unui comunicat de presă.

Ambasadorul rus convocat vineri la MAE după prăbușirea dronei rusești în spațiul aerian român

Vineri, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat la sediul MAE din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.

„Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025. Fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”, transmite MAE, vineri seara, într-un comunicat de presă.

Ambasada Rusiei în România a susținut, ulterior, într-o postare pe Facebook, că probele prezentate de Ministerul român al Afacerilor Externe ambasadorului rus Vladimir Gheorghievici Lipaev nu pot fi catalogate drept dovezi, pentru că nu ar fi fost prezentate date despre traiectoria dronei.