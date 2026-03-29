Vrei să te trezești odihnit la 7 dimineața? Care este ora ideală să mergi la culcare

Mulți oameni se trezesc obosiți dimineața pentru a merge la serviciu. Dacă dormi mai multe ore, nu înseamnă automat că ziua următoare te vei trezi mai odihnit. Se pare că lucrurile sunt ceva mai complexe de atât.
Foto: Unsplash
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 09:04, Social

A fost creat un „calculator de somn”, ținând cont că în medie, un adult ar trebui să aloce 7-9 ore pe noapte somnului. Chiar și așa, nu înseamnă că totul depinde de acest aspect.

Secretul este redat de ciclurile de somn, mai degrabă decât de a dormi mai multe ore. În cazul în care te trezești în timpul unui ciclu de somn, te vei simți mai obosit, chiar dacă ai dormit mai mult, scrie Express.

Un ciclu de somn durează 90 de minute, timp în care organismul trece prin toate cele cinci etape de somn: patru etape de somn non-REM și o etapă de somn REM.

Concret, dacă vrei să te trezești odihnit la 7 dimineața, atunci trebuie să te culci fie la 21:46, fie la 23:16.

Calculatorul de somn ia în calcul și media de 14 minute de care oamenii au nevoie pentru a adormi în mod natural.

Dacă vrei să te trezești odihnit la 6 dimineața, trebuie să te culci la 20:46, 22:16 sau chiar 23:46.

Care e explicația?

Organismul trece de la somnul ușor din etapa 1 la un somn foarte profund în etapa 4. În timpul somnului profund, în mod normal, este dificil să trezești o persoană. Totuși, în etapa 4, dacă te trezești, acesta ar putea fi motivul pentru care te trezești mai obosit, pentru că nu s-a „împlinit” un ciclu complet de somn.

A cincea etapă, somnul REM, este cea în care au loc cele mai multe vise.

Un ciclu de somn sănătos constă în somn ușor, somn profund și somn REM, la intervale de aproximativ 90 de minute pe parcursul nopții. Lipsa somnului poate afecta concentrarea, dar și viteza de reacție, printre altele.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: 85% dintre cititori susțin desfășurarea de evenimente sportive importante în orașe
G4Media
Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro
Gandul
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
Libertatea
Finalul lunii martie aduce schimbări neașteptate pentru patru zodii. Vești care pot rescrie destine
CSID
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor