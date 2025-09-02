Vrei să-ți faci abonament la internet, TV sau telefonie mobilă? Iată ce trebuie să știi înainte să semnezi un contract

Potrivit informării publicate de ANCOM marți, obligația furnizorilor de servicii de telecomunicații, potrivit reglementărilor în rigoare, este aceea de a le oferi clienților, înainte de încheierea contractului, o fișă de sinteză.

Fișa respectivă cuprinde cele mai importante informații despre serviciile oferite. Documentul are un format clar, standardizat și ușor de înțeles, pentru a permite utilizatorilor să compare mai ușor ofertele de pe piață și să ia decizii informate, potrivit ANCOM.

Cei care doresc să se aboneze la servicii de internet, televiziune sau telefonie mobilă, trebuie să primească și fișa de sinteză fie pe hârtie sau PDF transmis prin email, ori într-un format care poate fi accesat și descărcat ușor de utilizatorii.

Viitorii clienți ai serviciilor trebuie să citească cu atenție și în întregime contractul pe care urmează să-l semneze, iar verificarea informațiilor minime din fișa de sinteză este esențială înainte de exprimarea acordului, transmite ANCOM.

„Dacă, din motive tehnice obiective ce pot ține de modalitatea de încheiere a contractului, este imposibilă punerea la dispoziția utilizatorului final a fișei de sinteză, furnizorul este obligat să o transmită, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de prestarea serviciului solicitat”, se arată în comunicatul de presă publicat de ANCOM.

Un asemenea model de fișă de sinteză poate fi studiat aici.

ANCOM atenționează că utilizatorii trebuie să semneze atât contractul, cât și fișa de sinteză, pentru a fi realizată contractarea serviciilor.

„Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de primirea fișei de sinteză de către utilizator. În practică, utilizatorul își exprimă acordul prin semnarea acesteia sau a contractului, care conține, în mod obligatoriu, și fișa de sinteză”, transmite ANCOM.

Ce conține fișa de sinteză?

Potrivit reglementărilor în rigoare, fișa de sinteză include:

denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului, inclusiv pentru primirea unor reclamații;

principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;

prețurile aferente pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și orice taxă recurentă sau aferentă consumului;

durata contractului și condițiile de reînnoire și încetare a acestuia;

un rezumat al informațiilor privind parametrii de calitate și remediile pe care consumatorul le are la dispoziție, în cazul serviciilor de acces la internet;

în ce măsură produsele și serviciile contractate sunt concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități.

Ce trebuie să știe utilizatorii de servicii?

Înainte de a sesiza orice aspect cu privire la încheierea unui contract, utilizatorii trebuie să verifice documentele aferente contractului (informarea precontractuală, fișa de sinteză, contractul de bază, condiții generale, broșura de tarife etc.).

Dacă nu mai dețin contractul în baza căruia se face furnizarea serviciilor de comunicații respective, utilizatorii au dreptul să îl ceară furnizorului, care este obligat să transmită gratuit o copie a acestuia.

Dacă fișa de sinteză nu a fost pusă la dispoziție la momentul încheierii contractului, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând pașii descriși aici.

În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuții cu privire la sancționarea furnizorilor în astfel de situații.