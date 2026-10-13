Prima pagină » Sport » 44 de cluburi din cinci continente se reunesc în Turcia pentru World Winners Cup 2026. Alanya găzduiește competiția internațională de fotbal pe plajă

44 de cluburi din cinci continente se reunesc în Turcia pentru World Winners Cup 2026. Alanya găzduiește competiția internațională de fotbal pe plajă

Stațiunea Alanya, de pe litoralul mediteraneean al Turciei, va găzdui, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, cea de-a șasea ediție a World Winners Cup, una dintre cele mai importante competiții internaționale de fotbal pe plajă dedicate cluburilor. La turneu sunt așteptate 44 de echipe de pe cinci continente, care vor concura în competițiile masculine și feminine.
44 de cluburi din cinci continente se reunesc în Turcia pentru World Winners Cup 2026. Alanya găzduiește competiția internațională de fotbal pe plajă
Marius Vale
13 oct. 2026, 12:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evenimentul este organizat de Beach Soccer Worldwide (BSWW), în colaborare cu autoritățile și partenerii locali, și marchează revenirea competiției la Alanya, orașul care a găzduit prima ediție, în urmă cu șapte ani.

Meciuri pe patru terenuri și o arenă cu 3.300 de locuri

World Winners Cup 2026 se va desfășura la Alanya International Beach Sports Centre, un complex sportiv dotat cu patru terenuri principale de competiție și tribune cu o capacitate de 3.300 de spectatori.

Centrul dispune de facilități pentru sportivi și public, precum și de instalații profesionale de iluminat, care permit organizarea partidelor inclusiv seara.

Potrivit organizatorilor, competiția reunește, în mod obișnuit, aproximativ 800 de sportivi, membri ai staffurilor tehnice și reprezentanți ai presei.

Meciurile sunt transmise în direct în 100 de țări, ceea ce oferă turneului vizibilitate internațională.

Ediția din acest an coincide și cu Ziua Republicii Turcia, sărbătorită la 29 octombrie, astfel că evenimentele sportive se vor desfășura în paralel cu manifestările dedicate sărbătorii naționale.

Alanya încearcă să devină un centru internațional al turismului sportiv

Organizarea World Winners Cup face parte din strategia regiunii Antalya de a atrage turiști și prin evenimente sportive, nu doar prin oferta tradițională de vacanță.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, calendarul local include în 2026 nu mai puțin de 24 de evenimente sportive internaționale, de la triatlon și ciclism până la competiții de sporturi pe plajă.

Alanya International Beach Sports Centre a primit recent recunoașterea de Centru Internațional de Excelență din partea Federației Internaționale de Volei (FIVB), un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive locale.

Situată în estul provinciei Antalya, Alanya beneficiază de un climat mediteraneean, cu peste 300 de zile însorite anual, ceea ce permite organizarea de competiții în aer liber pe o perioadă extinsă a anului.

Prin organizarea World Winners Cup, autoritățile locale urmăresc să consolideze poziția stațiunii în turismul sportiv internațional și să atragă vizitatori inclusiv în afara sezonului estival de vârf.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
Percheziția informatică în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu și al afaceristului Rusen s-a încheiat la DIICOT. Milioane de fișiere și zeci de terabiți de date au fost extrase din aparatura electronică a fostului candidat la președinție. Ce pot afla anchetatorii
Gandul
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Cancan
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Prosport
Achiziție „în orb” la Primăria Iași: factură de două milioane de lei, avizată și achitată în mai puțin de trei ore. Ce a cauzat atâta grabă în instituția publică condusă de Mihai Chirica
Libertatea
Cum arată acum Liliana Ruse, la un an de când a descoperit că suferă de cancer. Jurnalista e total schimbată: „Acum am rămas fără el”
CSID
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor