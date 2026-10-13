44 de cluburi din cinci continente se reunesc în Turcia pentru World Winners Cup 2026. Alanya găzduiește competiția internațională de fotbal pe plajă

Evenimentul este organizat de Beach Soccer Worldwide (BSWW), în colaborare cu autoritățile și partenerii locali, și marchează revenirea competiției la Alanya, orașul care a găzduit prima ediție, în urmă cu șapte ani.

Meciuri pe patru terenuri și o arenă cu 3.300 de locuri

World Winners Cup 2026 se va desfășura la Alanya International Beach Sports Centre, un complex sportiv dotat cu patru terenuri principale de competiție și tribune cu o capacitate de 3.300 de spectatori.

Centrul dispune de facilități pentru sportivi și public, precum și de instalații profesionale de iluminat, care permit organizarea partidelor inclusiv seara.

Potrivit organizatorilor, competiția reunește, în mod obișnuit, aproximativ 800 de sportivi, membri ai staffurilor tehnice și reprezentanți ai presei.

Meciurile sunt transmise în direct în 100 de țări, ceea ce oferă turneului vizibilitate internațională.

Ediția din acest an coincide și cu Ziua Republicii Turcia, sărbătorită la 29 octombrie, astfel că evenimentele sportive se vor desfășura în paralel cu manifestările dedicate sărbătorii naționale.

Alanya încearcă să devină un centru internațional al turismului sportiv

Organizarea World Winners Cup face parte din strategia regiunii Antalya de a atrage turiști și prin evenimente sportive, nu doar prin oferta tradițională de vacanță.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, calendarul local include în 2026 nu mai puțin de 24 de evenimente sportive internaționale, de la triatlon și ciclism până la competiții de sporturi pe plajă.

Alanya International Beach Sports Centre a primit recent recunoașterea de Centru Internațional de Excelență din partea Federației Internaționale de Volei (FIVB), un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive locale.

Situată în estul provinciei Antalya, Alanya beneficiază de un climat mediteraneean, cu peste 300 de zile însorite anual, ceea ce permite organizarea de competiții în aer liber pe o perioadă extinsă a anului.

Prin organizarea World Winners Cup, autoritățile locale urmăresc să consolideze poziția stațiunii în turismul sportiv internațional și să atragă vizitatori inclusiv în afara sezonului estival de vârf.