7 – 1 Germania – Curaçao: Das Mannschaft întâlnește o debutantă în grupa E la Cupa Mondială/Victorie zdrobitoare pentru nemți

UPDATE FINAL:

Germania și-a confirmat statutul de favorită a Grupei E prin victoria categorică, 7-1, în fața debutantei Curaçao. Echipa lui Julian Nagelsmann a dominat partida de la un capăt la altul și a preluat conducerea grupei înaintea duelului dintre Ecuador și Coasta de Fildeș. Ultimele goluri au fost marcate de Deniz Udav în minutul 78, respectiv de Kai Havertz în minutul 88.

Pentru Curaçao, cea mai mică națiune prezentă la Cupa Mondială 2026, golul marcat împotriva uneia dintre marile puteri ale fotbalului mondial rămâne un moment istoric, în ciuda înfrângerii severe.

În etapa următoare, Germania va întâlni Coasta de Fildeș, în timp ce Curaçao va încerca să obțină primele puncte la turneul final în confruntarea cu Ecuador.

UPDATE:

Nemții nu se mai opresc. Nathaniel Brown este cel care duce scorul la 5 – 1 pentru Germania, în minutul 68.

UPDATE:

Jamal Musiala marchează în debutul celei de-a doua reprize, în minutul 47, ducând scorul la 4 – 1 pentru Mannschaft.

UPDATE:

Bazoer are o intervenţie în careu pe talpa lui Nmecha şi se dictează penalty. Kai Havertz execută şi aduce scorul la 3 – 1 pentru Germania în prelungirile primei reprize.

UPDATE:

Nico Schlotterbeck, jucătorul Borussiei Dortmund marchează pentru Germania în minutul 38

UPDATE:

Livano Comenencia egalează pentru Curaçao în minutul 21.

UPDATE:

Nmecha deschide scorul pentru Germania în minutul 6.

Știrea inițială:

Pentru Germania, meciul reprezintă primul pas într-o campanie de recuperare a prestigiului pierdut după două eliminări consecutive încă din faza grupelor, la edițiile din 2018 și 2022. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann ajunge la turneu într-o formă excelentă, cu o serie de rezultate pozitive și cu ambiția de a cuceri al cincilea titlu mondial din istorie.

O premieră absolută pentru Curaçao

Dacă Germania este una dintre marile puteri ale fotbalului mondial, Curaçao reprezintă povestea romantică a acestei ediții. Insula din Caraibe participă pentru prima dată la Cupa Mondială și a devenit cea mai mică națiune, atât ca populație, cât și ca suprafață, care a reușit vreodată să se califice la turneul final.

Echipa este pregătită de experimentatul Dick Advocaat, în vârstă de 78 de ani, care a declarat înaintea meciului că jucătorii săi „nu au nimic de pierdut” și că vor încerca să surprindă unul dintre favoriții competiției, relatează Reuters.

Prima confruntare din istorie

Germania și Curaçao nu s-au întâlnit niciodată până acum într-un meci oficial sau amical. Confruntarea de la Houston reprezintă astfel o premieră absolută pentru cele două selecționate.

Diferența de experiență este uriașă. Germania are patru titluri mondiale în palmares și se află la a 21-a participare la turneul final. Curaçao joacă primul meci din istoria sa la Cupa Mondială.

Neuer, liderul unei generații talentate

Una dintre marile atracții ale echipei germane rămâne portarul Manuel Neuer. Revenit la națională la 40 de ani, campionul mondial din 2014 este considerat liderul vestiarului și una dintre figurile emblematice ale fotbalului modern. Alături de el se află căpitanul Joshua Kimmich și starurile ofensive Jamal Musiala și Florian Wirtz, considerați printre cei mai talentați jucători ai noii generații europene, potrivit The New York Post.

De partea cealaltă, Curaçao mizează pe experiența căpitanului Leandro Bacuna, pe atacantul Rangelo Janga și pe jucători proveniți în mare parte din diaspora olandeză.

Germania, printre favoritele turneului

Casele de pariuri și majoritatea analiștilor văd Germania drept favorită la câștigarea Grupei E și una dintre candidatele la trofeu. Totuși, după eșecurile recente de la turneele finale, presiunea asupra echipei lui Nagelsmann este considerabilă.

Pentru Curaçao, simpla prezență la Cupa Mondială reprezintă deja o realizare istorică. Pentru Germania, orice rezultat în afara victoriei ar fi considerat o surpriză majoră și un început dezastruos al campaniei mondiale.