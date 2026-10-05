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A jucat cu Figo și Rui Costa, iar azi e șofer de Uber

Au întârziat și au chemat un Uber pentru o cursă de 10 minute. La volan era un fost jucător al naționalei Portugaliei, coleg cu Figo și Rui Costa la Euro 1996.
A jucat cu Figo și Rui Costa, iar azi e șofer de Uber
Andreea Tobias
05 oct. 2026, 13:44, Sport
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Hugo Porfirio, fost internațional portughez și jucător al lui West Ham, lucrează acum ca șofer Uber în Lisabona, la 53 de ani.

Doi pasageri l-au recunoscut în timpul unei curse scurte, potrivit Goal.

Unul dintre pasageri, creatorul de conținut Andre Ramalho, a publicat imagini din mașină. Clipul s-a răspândit rapid pe internet și a stârnit discuții în toată Portugalia.

„Mergeam pe jos pentru că trebuia să ajungem doar de la Olivais la Chelas, o distanță de 10 minute de mers pe jos, dar eram puțin în întârziere, adormisem și a trebuit să chemăm un Uber”, a povestit Ramalho.

Surpriza a venit când au aflat cine era la volan. Șoferul făcuse parte din generația de aur a Portugaliei de la Euro 1996.

„A jucat la Euro 1996, a jucat alături de Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. E cel mai tare tip din toate timpurile”, a spus Ramalho în clip.

Porfirio a debutat la seniori la Sporting, sub comanda lui Sir Bobby Robson. În sezonul 1996-97 a jucat în Premier League pentru West Ham, unde a strâns 27 de meciuri.

A mai evoluat în Spania, la Racing Santander, apoi a semnat cu Benfica. Spre finalul carierei a fost împrumutat la Nottingham Forest și a jucat în Arabia Saudită, la Al-Nassr. Are trei selecții la naționala mare a Portugaliei.

Ultima dată a lucrat în fotbal în staff-ul tehnic al echipei Sporting B, acum peste zece ani. De atunci, a ales să trăiască departe de ochii publicului.

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