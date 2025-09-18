A murit fostul fotbalist și antrenor Florin Marin. Acesta avea 72 de ani

Florin Marin s-a stins din viață astăzi, 18 septembrie, la 72 de ani.

Boala fostului fotbalist de la Steaua și antrenor de la Dinamo s-a agravat foarte mult în ultimele săptămâni, iar de două săptămâni era internat la ATI.

Experiență de peste 30 de ani pe banca tehnică

Florin Marin și-a petrecut toată viața pe teren sau la marginea acestuia. După ce a pus „ghetele în cui”, fostul fotbalist a bifat 30 de ani pe banca tehnică. A antrenat la Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, FCU Craiova, Dinamo, Rapid, Astra Ploiești, Jiul Petroșani, Petrolul, Dacia Mioveni și Voluntari.

Ultima experiență ca antrenor a fost chiar anul trecut, la Voluntari. A fost adus la cererea lui Gigi Nețoiu, după ce clubul s-a despărțit de Ovidiu Burcă.

„Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin. Ovidiu m-a sunat ieri şi mi-a spus ‘Nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite şi nu vreau să ne certăm’. Eu i-am spus că îi respect opţiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe. Rămâne să îşi aleagă un preparator fizic” a declarat Gigi Nețoiu pentru Antena Sport.

Din postura de jucător, a evoluat pentru Rapid, Steaua, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.