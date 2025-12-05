Prima pagină » Sport » Alex Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj

Alex Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj

Universitatea Cluj a anunțat vineri că a ajuns la o înțelegere cu Alex Chipciu pentru prelungirea contractului.
Alex Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj
Foto: Facebook/FC Universitatea Cluj
Cosmin Pirv
05 dec. 2025, 18:43, Sport

„FC Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Alexandru Chipciu (36 de ani) pentru ca internaționalul român să își continue aventura în alb și negru, începută în vara anului 2022”, a transmis clubul.

În primul an petrecut la „U”, soldat cu salvarea de la retrogradare și finala de Cupa României, internaționalul român a marcat de două ori și a livrat două pase decisive.

Devenit între timp căpitan, Chipciu a fost și mai prezent în atac în următorul sezon, în care a înscris șase goluri și a contribuit cu patru pase decisive.

În stagiunea următoare, Chipciu a fost integralist în 36 de meciuri de campionat, iar „U” a reușit să acceadă între primele șase echipe și să revină într-o cupă europeană la 53 de ani de la ultima calificare. Evoluțiile i-au adus lui Chipciu revenirea la Echipa Națională a României, în septembrie 2024, după cinci ani de absență. Mai mult, după partida cu Austria din luna octombrie a acestui an, fundașul lui ”U” a devenit primul „student” integralist într-o partidă oficială a României după mai bine de cinci decenii.

Până în prezent, Alex Chipciu a adunat 136 de meciuri în tricoul Universității, a marcat opt goluri, a mai contribuit cu opt assist-uri și a fost unul dintre artizanii celui mai performant sezon al Șepcilor roșii” din acest secol, spun reprezentanții clubului.

Recomandarea video

Ce faci și la ce evenimente poți să mergi în weekend-ul de Moș Nicolae dacă te prinde în Ardeal, Moldova, în Deltă sau la mare
G4media
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
Gandul
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
Libertatea
Aceste zodii sunt favorizate de univers în decembrie! Sărbătorile le aduc noroc și surprize neașteptate
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor