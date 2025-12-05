Alex Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj

„FC Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Alexandru Chipciu (36 de ani) pentru ca internaționalul român să își continue aventura în alb și negru, începută în vara anului 2022”, a transmis clubul.

În primul an petrecut la „U”, soldat cu salvarea de la retrogradare și finala de Cupa României, internaționalul român a marcat de două ori și a livrat două pase decisive.

Devenit între timp căpitan, Chipciu a fost și mai prezent în atac în următorul sezon, în care a înscris șase goluri și a contribuit cu patru pase decisive.

În stagiunea următoare, Chipciu a fost integralist în 36 de meciuri de campionat, iar „U” a reușit să acceadă între primele șase echipe și să revină într-o cupă europeană la 53 de ani de la ultima calificare. Evoluțiile i-au adus lui Chipciu revenirea la Echipa Națională a României, în septembrie 2024, după cinci ani de absență. Mai mult, după partida cu Austria din luna octombrie a acestui an, fundașul lui ”U” a devenit primul „student” integralist într-o partidă oficială a României după mai bine de cinci decenii.

Până în prezent, Alex Chipciu a adunat 136 de meciuri în tricoul Universității, a marcat opt goluri, a mai contribuit cu opt assist-uri și a fost unul dintre artizanii celui mai performant sezon al „Șepcilor roșii” din acest secol, spun reprezentanții clubului.