Alexander Zverev, eliminat de Rinderknech în turneul de la Shanghai

Francezul l-a învins pe Zverev în cinci seturi la Wimbledon la începutul acestui an și l-a eliminat din nou, luni, pe jucătorul de 28 de ani la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai. Rinderknech a obținut 23 de victorii în 2025, cel mai bun rezultat din cariera sa, și a ajuns în runda a patra la un turneu ATP Masters 1000 pentru a treia oară.

Jucătorul de 30 de ani, care are un bilanț de 3-18 împotriva adversarilor din Top 10, a ajuns în această fază la Toronto și Paris în sezonul trecut.

„Este ceva extraordinar”, a declarat Rinderknech, citat de atptour.com. „Am obținut prima mea victorie împotriva unui jucător din Top 5 la un turneu de Grand Slam, la Wimbledon, împotriva lui Sascha, și se întâmplă din nou. Cred că am puțin noroc împotriva lui și reușesc să joc cel mai bun tenis al meu. Trebuie să joc cel mai bun tenis al meu pentru a-l învinge pe un jucător ca Sascha, care este de mulți ani pe locul 3, un jucător foarte constant și foarte bun. Sunt foarte fericit”.

Rinderknech va juca în continuare împotriva lui Jiri Lehecka, după ce jucătorul ceh l-a învins pe Denis Shapovalov cu 6-4, 6-4.

Zverev era jucătorul cel mai bun în clasament rămas în turneu după ce Jannik Sinner s-a retras duminică.

Americanul Learner Tien și-a arătat din nou forma bună cu o victorie cu 7-6(4), 6-3 împotriva lui Cameron Norrie. Următorul său adversar va fi Daniil Medvedev. Acesta l-a învins pe Alejandro Davidovich Fokina cu 6-3, 7-6(5) și s-a calificat în turul patru.