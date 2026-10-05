Amenzi și dosare penale după România-Suedia

Potrivit Jandarmeriei, cele două sesizări penale au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor Legii privind regimul materiilor explozive și ale Legii privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri la meciul România-Suedia.

De asemenea, jandarmii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.890 de lei.

Una dintre amenzi, de 2.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin.

În cazul unei persoane a fost dispusă și sancțiunea complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pentru o perioadă de un an.

Jandarmii anunță că verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat prevederile legale în timpul partidei.

România a întâlnit luni seara Suedia în cadrul Ligii Națiunilor, partida fiind disputată pe Arena Națională.