România-Suedia 0-1. Tricolorii rămân fără victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor

Final de meci: România-Suedia 0-1

România a jucat mai agresiv în repriza secundă, dar scorul a rămas neschimbat. Stanciu și Tănase au avut ocazii importante, dar de fiecare dată s-a opus Johansson.

În grupa H, tricolorii rămân pe ultimul loc.

Minutul 91. Svensson a trimis în bară.

Minutul 83. Mihăilă a primit cartonaș galben. Cîrjan îl înlocuiește pe Tănase.

Minutul 76. Nanasi și Zeneli au fost înlocuiți de Dahl și Bolin.

Minutul 69. Hagi face trei schimbări. Stanciu este înlocuit de Ianis Hagi, Cicâldău intră în locul lui Olaru și Mihăilă în locul lui Răzvan Marin.

Minutul 63. Tănase trage pe poartă, după o pasă bună de la Man, dar Johansson a respins.

Minutul 58. Ocazie mare pentru România. Stanciu trage pe poartă de la distanță, dar mingea este respinsă de Johansson.

Minutul 54. Svensson și Larsson au intrat în teren pentru naționala Suediei. Au ieșit Gudmundsson și Karlström.

Minutul 54. Beijmo primește cartonaș galben.

Nicușor Bancu a fost înlocuit de Eissat la începutul reprizei secunde.

UPDATE A început repriza a doua

Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 0-1, golul înscris de Gyökeres în minutul 13.

Minutul 45. D. Man trage de la distanță pe lângă poartă.

Minutul 43. Johansson prinde o minge trimisă de la distanță de Stanciu.

Minutul 13. Gyökeres înscrie după ce mingea ricoșează la el din bară. România-Suedia 0-1.

Minutul 5. Bancu a primit cartonaș galben în urma unui fault.

UPDATE

A început meciul.

UPDATE: ECHIPELE DE START

România (4-2-3-1): O. Hindrich – A. Rațiu, A. Coubiș, M. Ilie, N. Bancu – R. Marin, V. Dragomir – N. Stanciu, D. Man, D. Olaru – F. Tănase

Rezerve: I. Radu, L. Eissat, T. Băluță, A. Cicâldău, V. Mihăilă, I. Hagi, R. Opruț, V. Cojocaru, V. Screciu, C. Cîrjan, O. Moruțan, T. Strata.

Suedia (4-4-2): V. Johansson – F. Beijmo, E. Smith, V. Lindelöf, G. Gudmundsson – A. Bernhardsson, J. Karlström, L. Bergvall, S. Nanasi – B. Zeneli, V. Gyökeres

Rezerve: N. Törnqvist, D. Svensson, P. Abraham, H. Bolin, W. Swedberg, K. Sema, H. Skoglund, V. Eriksson, S. Dahl, H. Larsson, M. Ellborg.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Naționala României a început dificil această campanie, fiind învinsă în toate meciurile disputate. „Tricolorii” ocupă ultima poziție în clasamentul grupei H, fără niciun punct acumulat și cu un golaveraj de 3-12 după primele trei etape.

Debutul a adus o înfrângere în deplasarea cu Suedia, scor 1-2, urmată de un alt eșec pe teren propriu în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4.

Vineri, la Varșovia, România a fost demolată cu un scor de 6-0 de reprezentativa Poloniei.

În aceste condiții, meciul de luni este așteptat ca o reacție a echipei după umilința suferită în ultima etapă.

Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați în tribunele Arenei Naționale, la primul meci oficial al reprezentativei cu public pe teren propriu în mandatul lui Gheorghe Hagi.

Jucătorii convocați pentru duelul de pe Arena Națională

În lotul României se află:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.

Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu.

Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir.

Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan.

Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, în timp ce Marius Marin și Daniel Bîrligea se numără printre jucătorii indisponibili.

Declarațiile antrenorului

„Pentru mine este doar un început slab al echipei României. Și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru pentru că este fundamental și necesar să schimbăm lucrul acesta. Trebuie să câștigăm (…) sper ca suporterii să fie al 12 lea jucător și să câștigăm. (…) Sunt la început de drum, am ideile mele, necesită puțin timp. (…) Există contractul, ne pare rău de început, este un început greu”, a declarat duminică selecționerul Naționalei, Gheorghe Hagi.