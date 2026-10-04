Hagi anunță ce așteptări are de la meciul cu Suedia și când va pleca din fruntea naționalei tricolore

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă care a avut loc duminică, înainte de meciul de luni cu Suedia. Hagi a fost întrebat despre începutul dificil al României sub comanda sa, cu trei înfrângeri în primele trei meciuri oficiale.

„Pentru mine este doar un început slab al echipei României. Și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru pentru că este fundamental și necesar să schimbăm lucrul acesta”, a explicat antrenorul echipei naționale.

Hagi a dezvăluit ce așteptări are de la meciul cu Suedia și le-a cerut suporterilor să fie al 12-lea suporter.

„Trebuie să câștigăm (…) sper ca suporterii să fie al 12 lea jucător și să câștigăm. (…) Sunt la început de drum, am ideile mele, necesită puțin timp. (…) Există contractul, ne pare rău de început, este un început greu”, a mai spus Gheorghe Hagi.

Hagi a spus când ar putea renunța la poziția de antrenor al echipei naționale

El a spus când ar putea renunța la cârma echipei naționale.

„Să fiu antrenorul naționalei este o onoare (…) îmi place să câștig și trebuie să fac lucrul acesta (…) În momentul în care o să simt că nu pot, așa cum am făcut și ca jucător o să mă las, este o chestiune de onoare”, a precizat Hagi.

România va întâlni Suedia, luni, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din București. Primele trei meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi au fost pierdute. Este vorba despre Suedia-România 2-1, România-Bosnia și Herțegovina 2-4 și Polonia-România 6-0.

Cu excepția meciului de luni, cu Suedia, România mai are de jucat cu Polonia, acasă, și cu Bosnia și Herțegovina în deplasare.