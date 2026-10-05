Lotul României pentru meciul cu Suedia, din Liga Națiunilor. Cei 23 de jucători selectați de Gheorghe Hagi

Naționala antrenată de Gheorghe Hagi încearcă să puncteze pentru prima oară în această ediție din Liga Națiunilor, după trei înfrângeri consecutive: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Lotul anunțat de Hagi pentru meciul cu Suedia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.

Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu.

Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir.

Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan.

Din lot lipsesc, printre alții, suspendații Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, precum și jucătorii indisponibili din cauza unor probleme medicale, Marius Marin, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea.

Partida de pe Arena Națională începe la ora 21:45.

Este primul meci oficial cu spectatori pe teren propriu în noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Partida cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor, care a avut loc la București, s-a disputat fără spectatori, ca urmare a unei sancțiuni dictate de UEFA.