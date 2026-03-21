Antrenorul echipei Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a precizat sâmbătă, înaintea derby-ului cu Atlético Madrid, programat duminică seară, de la ora 22:00, în LaLiga, faptul că starurile echipei, Kylian Mbappé și Jude Bellingham, sunt disponibile pentru partida de pe Santiago Bernabéu.
Arbeloa, antrenorul echipei Real Madrid, anunță că Mbappé și Bellingham vor fi pe teren la derby-ul cu Atlético
Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
21 mart. 2026, 12:23, Sport

„Mbappé va juca sigur. Este într-o stare foarte bună, a revenit la 100% și are senzații excelente. Nu văd niciun inconvenient în faptul că merge la națională. Dacă sunt chemați, este pentru că sunt foarte buni”, a afirmat Álvaro Arbeloa, într-o conferință, legat de disponibilitatea starului francez după accidentarea care l-a făcut să lipsească de la ultimele meciuri ale „galacticilor”.

În ceea ce-l privește pe Bellingham, care vine, de asemenea, după o accidentare, tehnicianul madrilen a transmis un mesaj similar.

„Este disponibil și va fi pe teren. Este normal să joace pentru selecționata Angliei. Este inteligent și știe ce face”, a spus el.

Arbeloa a insistat că nu este preocupat de convocările internaționale ale vedetelor sale.

„Ceea ce nu depinde de mine nu analizez prea mult. Nu pot pretinde ca jucători precum Bellingham sau Mbappé să nu meargă la echipa națională. Înțeleg selecționerii”, a spus el.

În ceea ce privește duelul cu Simeone, omologul său de la Atlético, antrenorul Realului a declarat: „Este o șansă să mă confrunt cu antrenori ca el. A dus Atlético Madrid la un nivel foarte înalt și te obligă să dai maximum”.

Arbeloa a insistat și asupra efortului colectiv.

„Toți trebuie să participe la faza defensivă. Dacă nu muncesc toți cei 11 jucători, vom avea probleme”, a spus el.

„Este un meci foarte important pentru noi, pentru a obține cele trei puncte. Avem așteptări mari”, a conchis antrenorul.

Partida dintre Real Madrid și Atlético Madrid contează pentru etapa a 29-a din campionatul spaniol. Real ocupă locul 2, având patru puncte în urma Barcelonei. Atlético se află la 9 puncte în urma Realului, pe locul 4.

Recomandarea video

