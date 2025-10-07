ATP ar putea lua în calcul adoptarea unei politici privind căldura, după o serie de abandonuri la Shanghai

Apărarea titlului de către numărul doi mondial Jannik Sinner s-a încheiat duminică, italianul având dificultăți din cauza crampelor la coapsa dreaptă, înainte de a se retrage în setul decisiv al meciului din turul trei cu Tallon Griekspoor.

Novak Djokovic a vomitat în timpul meciului cu Yannick Hanfmann, iar Holger Rune a fost auzit întrebând un oficial, în timpul unei pauze medicale în meciul cu Ugo Humbert, dacă jucătorii trebuie să „moară pe teren” în condiții de căldură și umiditate.

„Este la fel pentru toți jucătorii de pe teren, dar este brutal”, a spus Djokovic. „Este brutal când ai peste 80% umiditate zi de zi”.

Alții, printre care Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic și Wu Yibing, nu au reușit să reziste și s-au retras din cauza bolii sau a accidentării în primele runde.

Umiditate de peste 80%

Temperatura a fost de aproximativ 30 de grade Celsius pe tot parcursul rundelor de deschidere, umiditatea depășind uneori 80%.

Necesitatea unei reguli oficiale ATP privind căldura a apărut în august, la Cincinnati, când Arthur Rinderknech s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci disputat în condiții de căldură toridă, înainte de a-i oferi victoria lui Felix Auger-Aliassime.

Conform regulamentului ATP, deciziile privind suspendarea jocului din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile – inclusiv căldura extremă – aparțin unui supraveghetor ATP prezent la fața locului, care coordonează echipele medicale de la locul de desfășurare, precum și autorităților locale.

„În paralel, echipa ATP Medical Services implementează mai multe măsuri în caz de căldură extremă, pentru a proteja sănătatea jucătorilor în timpul competiției”, a declarat organismul de conducere pentru Reuters prin e-mail.

Cu toate acestea, organismul de elită a declarat că este deschis la schimbări. „Acest aspect rămâne în curs de revizuire, iar măsuri suplimentare, inclusiv implementarea unei politici oficiale privind căldura, sunt în prezent evaluate în consultare cu jucătorii, turneele și experții medicali”, a adăugat acesta.