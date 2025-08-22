Baschet: Patrick McCaffery, un jucător care a învins cancerul, a semnat cu CS Vâlcea 1924

Patrick McCaffery, un jucător de 25 de ani care a învins în copilărie cancerul, a semnat cu echipa de baschet CS Vâlcea 1924.

Clubul CS Vâlcea 1924 a anunțat vineri semnarea unui contract cu jucătorul Patrick McCaffery.

„Un destin atât de complicat ne arată caracterul de fier al acestui luptător prin excelență. La 13 ani a învins cancerul, ducând astfel tradiția baschetbalistică a familiei mai departe! La cei 206 cm, Patrick a demonstrat reale calități în campionatul universitar american, fie că vorbim de faimosul program american de la Iowa, fie că vorbim de echipa universităţii la care a evoluat sezonul trecut, Butler. Tatăl antrenor renumit, fratele de asemenea, mama fostā mare jucâtoare, viitoarea cumnatā baschetbalistă celebrā, toate indică caracterul și profesionalismul unui tânăr de doar 25 ani”, au scris reprezentanții clubului pe Facebook.