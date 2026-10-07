Bernadette Szocs, eliminată de a opta jucătoare a lumii la China Smash 2026 la tenis de masă

Meciul dintre Bernadette Szocs și Sabine Winter a fost una dintre cele mai așteptate confruntări ale zilei de la turneul care are loc la Beijing, întâlnindu-se de multe ori în circuitul mondial.

De această dată, victoria i-a revenit germancei, care s-a impus cu 9-11, 11-5, 11-6, 11-9 și s-a calificat în optimile de finală.

Astfel, Winter și-a luat revanșa după victoria româncei de la WTT Champions Macao, unde Szocs se impusese cu 3-1.

Românca, aflată pe locul 23 mondial, începuse turneul cu o victorie categorică în fața egiptencei Dina Meshref, 3-0, după un meci în care a cedat doar 14 puncte.

Szocs rămâne în cursă în două probe

Eliminarea de la simplu nu înseamnă însă și finalul aventurii româncei la China Smash.

Bernadette Szocs a reușit deja o performanță notabilă în turul secund al probei de dublu mixt, unde face pereche cu Eduard Ionescu. Cei doi au eliminat marți una dintre cele mai puternice perechi ale competiției, Hugo Calderano/Bruna Takahashi, din Brazilia, clasată pe locul al treilea mondial.

Românii au câștigat cu 3-2 (11-9, 8-11, 11-9, 3-11, 11-8) și s-au calificat în sferturile de finală.

Meciul a avut un final dramatic. Szocs și Ionescu au ajuns la 10-4 în setul decisiv, însă brazilienii au salvat patru mingi de meci. Perechea României a reușit în cele din urmă să reziste presiunii și să închidă partida la 11-8.

În sferturi, Szocs și Ionescu vor întâlni perechea indiană Manush Shah/Diya Chitale, meci programat miercuri, de la ora 13:00.

Pentru Szocs urmează apoi și duelul din optimile de finală ale probei de dublu feminin, alături de Elizabeta Samara. Cele două românce vor întâlni perechea din Hong Kong formată din Doo Hoi Kem și Ng Wing Lam, meci programat miercuri, de la ora 15:20.

Competiție cu miză importantă

China Smash 2026 face parte din categoria Grand Smash, cea mai importantă categorie de turnee din circuitul mondial de tenis de masă.

Competiția are premii totale de peste două milioane de dolari, iar câștigătorii probei de simplu primesc 135.000 de dolari și 2.000 de puncte în clasamentul mondial.