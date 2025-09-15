Biletele pentru meciurile naționalei de fotbal U21 cu Serbia și Cipru sunt disponibile de miercuri

Tricolorii vor disputa pe 10 octombrie, la Arad, o partidă de verificare cu Serbia, una dintre gazdele EURO U21 din 2027.

Patru zile mai târziu, pe 14 octombrie, România va întâlni Cipru la Cluj-Napoca, în preliminariile Campionatului European. Ambele meciuri vor începe la ora 19:00.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 20 și 30 lei la tribune, respectiv 20 lei la peluze. Copiii sub 15 ani și tinerii până la 24 de ani beneficiază de tarif redus, de 10 lei.

Odată cu aceste jocuri, FRF introduce și noua aplicație mobilă „Bilete FRF”, disponibilă pe iOS și Android, prin intermediul căreia biletele vor fi distribuite și validate la intrarea în stadion. Accesul se va face exclusiv prin scanarea codurilor QR active cu cinci ore înaintea meciului.

Comenzile vor putea include maximum patru bilete, fiecare fiind taxat suplimentar cu 2 lei pentru procesare.