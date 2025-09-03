Blănuță, transferat de campioana Ucrainei, Dinamo Kiev. Contract pe 5 ani

Blănuță, născut pe 12 ianuarie 2002 la Hîncești (Republica Moldova), are 1,93 m și joacă pe postul de atacant central. Și-a început cariera în academii din Cehia, Moldova și România, iar în 2019 a ajuns la Pescara, unde a debutat în Serie B. În 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948, unde a devenit titular permanent în 2023. În sezonul 2024/2025 a evoluat pentru Universitatea Cluj, adunând 37 de meciuri și 12 goluri.

La nivel internațional, a jucat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei, iar din 2023 reprezintă România U20 și U21. Tatăl său, Eduard Blănuță, este antrenor la Petrocub în prima ligă din Moldova.

După retrogradarea Craiovei în Liga a III-a și încheierea perioadei de împrumut, Blănuță a ales Dinamo Kiev în fața altor oferte din România, Israel, Rusia și Arabia Saudită. Clubul ucrainean va evolua în faza grupei Conference League, unde va întâlni echipe precum Crystal Palace, Fiorentina și Omonia Nicosia.

Cota lui Vladislav Blănuță este estimată la 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.