Câștigător al Turului ciclist al Sibiului, Filippo Fiorelli va debuta în WorldTour alături de Visma

Italianul Filippo Fiorelli, câștigătorul Turului Sibiului din 2022, a semnat un contract pe doi ani cu Team Visma | Lease a Bike și va face astfel pasul în WorldTour, circuitul profesionist mondial.

La 30 de ani, rutierul se alătură echipei olandeze pentru a susține liderii echipei la sprint și pentru a cursele clasice de primăvară, potrivit comunicatului remis de echipa care ocupă locul secund în clasamentul mondial al Uniunii Cicliste Internaționale.

Fiorelli, care concurează la nivel profesionist de șase ani, este cunoscut pentru stilul ofensiv și capacitatea de sprint după etape dificile.

Șeful departamentului de curse al Team Visma, Grischa Niermann, a declarat că italianul va avea un rol de suport în cadrul echipei, dar cu potențial de progres, sprijinindu-l pe Matthew Brennan în etapele de sprint și contribuind în cursele clasice.

Rutierul italian s-a arătat încântat de oportunitate: „Este una dintre cele mai bune echipe din lume și abia aștept să fac parte din ea. Rolul meu va fi diferit, dar sunt nerăbdător să lucrez la nivelul unei echipe de top și să văd cât de mult pot progresa”.