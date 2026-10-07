Prima pagină » Sport » Ce i-a scris Cristiano Ronaldo lui Lionel Messi după retragerea de la naționala Argentinei

Ce i-a scris Cristiano Ronaldo lui Lionel Messi după retragerea de la naționala Argentinei

Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj lui Lionel Messi după ce argentinianul și-a încheiat cariera la echipa națională.
Ce i-a scris Cristiano Ronaldo lui Lionel Messi după retragerea de la naționala Argentinei
Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
07 oct. 2026, 22:58, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Portughezul a reacționat la postarea prin care Messi și-a luat rămas-bun de la naționala Argentinei, relatează Reuters.

Ronaldo a lăudat cariera marelui său rival și performanțele obținute de acesta alături de Argentina.

„Leo, atâția ani în care ți-ai apărat țara și o poveste care va dăinui pentru totdeauna. Tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina. O îmbrățișare”, i-a transmis Cristiano Ronaldo lui Messi pe Instagram.

Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a disputat marți ultimul său meci pentru Argentina.

Campioana mondială a învins Benin cu 3-0, într-un meci amical disputat pe stadionul Monumental din Buenos Aires, în fața a peste 85.000 de spectatori. Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Argentinianul și-a încheiat astfel o carieră de 21 de ani la echipa națională. Messi a câștigat Cupa Mondială din 2022, Copa America în 2021 și 2024 și Finalissima în 2022. El se retrage de la națională cu 208 selecții și 126 de goluri, ambele recorduri pentru Argentina.

Messi și Ronaldo au dominat fotbalul mondial timp de aproape două decenii și au fost principalii rivali în cursa pentru cele mai importante trofee individuale. Messi a câștigat de opt ori Balonul de Aur, iar Ronaldo de cinci ori.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
GSP.ro
Luca Niculescu începe joi primele negocieri cu partidele politice. Programul consultărilor cu PSD, PNL și UDMR
Gandul
ULTIMA postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă 😢
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Mihaela Bilic explică ce trebuie să mănânci pentru sănătatea oaselor: „Nu este suficient să acordăm atenție unui singur nutrient”
CSID
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor