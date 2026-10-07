Ce i-a scris Cristiano Ronaldo lui Lionel Messi după retragerea de la naționala Argentinei

Portughezul a reacționat la postarea prin care Messi și-a luat rămas-bun de la naționala Argentinei, relatează Reuters.

Ronaldo a lăudat cariera marelui său rival și performanțele obținute de acesta alături de Argentina.

„Leo, atâția ani în care ți-ai apărat țara și o poveste care va dăinui pentru totdeauna. Tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina. O îmbrățișare”, i-a transmis Cristiano Ronaldo lui Messi pe Instagram.

Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a disputat marți ultimul său meci pentru Argentina.

Campioana mondială a învins Benin cu 3-0, într-un meci amical disputat pe stadionul Monumental din Buenos Aires, în fața a peste 85.000 de spectatori. Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Argentinianul și-a încheiat astfel o carieră de 21 de ani la echipa națională. Messi a câștigat Cupa Mondială din 2022, Copa America în 2021 și 2024 și Finalissima în 2022. El se retrage de la națională cu 208 selecții și 126 de goluri, ambele recorduri pentru Argentina.

Messi și Ronaldo au dominat fotbalul mondial timp de aproape două decenii și au fost principalii rivali în cursa pentru cele mai importante trofee individuale. Messi a câștigat de opt ori Balonul de Aur, iar Ronaldo de cinci ori.