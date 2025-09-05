Ciclism: Sylvan Adams, coproprietar Israel-Premier Tech: Nu vom concura niciodată fără numele Israel

Într-un interviu acordat postului israelian Sport Channel și citat de L’Equipe, Adams a respins categoric informația publicată de cotidianul belgian Le Soir, potrivit căreia gruparea ar urma să se numească doar Premier Tech, renunțând la referirea la Israel.

„Fake news. Nu vom concura niciodată fără numele Israel”, a declarat Adams, subliniind că identitatea echipei este strâns legată de țara pe care o reprezintă, deși nu are finanțare directă din partea guvernului israelian.

Declarațiile vin pe fondul manifestațiilor pro-palestiniene din Spania, care afectează derularea competiției. Controversa a fost amplificată de zvonurile privind o eventuală retragere a echipei.

Adams a ținut să clarifice și acest aspect, confirmând că echipa își va continua Turul Spaniei și că are sprijinul președintelui Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), David Lappartient. Totodată, el a respins sugestia directorului Vueltei, Kiko Garcia, care ar fi propus o retragere pentru a calma tensiunile.

„Dacă abandonăm, nu va fi doar sfârșitul echipei noastre, ci al tuturor. Mâine se va protesta împotriva echipelor din Bahrain, Emiratele Arabe Unite sau Astana. Boicoturile sunt fără sfârșit”, a afirmat Adams.

Israel-Premier Tech este fondată în 2014 și intrată la nivel WorldTour în 2020.