Ambasadorul SUA la Ierusalim, Mike Huckabee: „America și Israel sunt legate prin acest război”

Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, a afirmat că relația dintre Washington și Ierusalim are o bază profundă, construită pe valori comune și pe tragediile împărtășite în războiul declanșat de Hamas în 2023.

„Suntem conectați la Israel prin acest război, pentru că nu doar Israelul a fost atacat, ci și americanii”, a spus Huckabee.

În interviul acordat NBC News, Huckabee, un pastor baptist de 70 de ani și fost guvernator al statului Arkansas, a subliniat că vede misiunea sa diplomatică drept parte dintr-o lucrare spirituală.

De la instalarea sa în funcție, pozițiile sale au fost apropiate de cele ale guvernului condus de Benjamin Netanyahu, în timp ce președintele Donald Trump a oscilat între sprijin ferm pentru Israel și apeluri la încheierea conflictului.

Declarațiile vin pe fondul criticilor internaționale legate de foametea din Gaza.

Deși organizațiile umanitare și experții ONU au confirmat existența unei crize grave, Huckabee a spus că este „o greșeală” să fie acuzat Israelul de foamete în masă.

„Ostaticii din Gaza sunt cei care mor de foame și cred că ar trebui să existe mai multă atenție asupra lor”, a adăugat ambasadorul.