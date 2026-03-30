Cinci bilete la Euro 2028 vor costa cât un singur loc de parcare la Cupa Mondială

UEFA va păstra în linii mari prețurile biletelor pentru Euro 2028 la nivelul ediției precedente, astfel încât suporterii ar putea cumpăra cinci bilete la prețul unui singur loc de parcare la un stadion din Statele Unite care găzduiește Cupa Mondială 2026.
Iulian Moşneagu
30 mart. 2026, 23:20, Sport

Pentru turneul final găzduit de Marea Britanie și Irlanda, 40% dintre bilete vor fi alocate celor mai accesibile două categorii „Fans First”, relatează BBC.

La Euro 2024 din Germania, cele mai ieftine bilete din faza grupelor au costat 30 și 60 de euro, iar UEFA își propune să le mențină și în 2028 sub pragurile de 30 și 60 de lire.

În total vor exista patru categorii de preț, plus un număr redus de bilete VIP+, din care UEFA va acoperi costurile pentru menținerea tarifelor accesibile pentru publicul larg.

Este un contrast puternic față de politica controversată de prețuri a FIFA pentru Cupa Mondială din această vară, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

La meciurile Angliei din grupe, cele mai ieftine bilete au fost puse inițial în vânzare la 220 de dolari, iar cele mai scumpe au ajuns la 700 de dolari.

În aceste condiții, un fan ar putea vedea toate cele trei meciuri din grupă de la Euro 2028 pentru prețul unui singur bilet de categoria a treia la Cupa Mondială.

Însă acesta este doar vârful aisbergului în ceea ce privește costurile de la Cupa Mondială. Potrivit The Athletic, un loc de parcare la un meci de Cupă Mondială în SUA costă în medie 175 de dolari, iar la MetLife Stadium din New Jersey parcarea ajunge la 225 de dolari pentru partidele din faza grupelor.

UEFA a anunțat și că va rezerva 10.000 de bilete pentru fiecare țară participantă la toate meciurile din grupe, în timp ce FIFA a oferit sub 4.000 de bilete fiecărei federații naționale pentru Cupa Mondială.

În mod controversat, FIFA a aplicat prețuri dinamice pe toată durata perioadelor de vânzare, ceea ce a dus la scumpiri suplimentare. Euro 2028 nu va avea prețuri dinamice, iar UEFA a promis că aproximativ jumătate dintre bilete vor rămâne accesibile.

