Prima pagină » Sport » Cristian Chivu, primul antrenor străin care debutează cu o victorie la Inter după 23 de ani

Cristian Chivu, primul antrenor străin care debutează cu o victorie la Inter după 23 de ani

Cristian Chivu a intrat în istoria clubului Inter Milano odată cu debutul său pe banca tehnică în Serie A. Românul a condus formația nerazzurra la un succes clar, 5-0 cu Torino, luni noapte, devenind primul antrenor străin, după Héctor Cúper în 2002, care își începe mandatul cu o victorie
Cristian Chivu, primul antrenor străin care debutează cu o victorie la Inter după 23 de ani
Sursa foto: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
26 aug. 2025, 08:38, Sport

.„Brava Inter, tot ce s-a întâmplat anul trecut este în spate. Am încercat să ne prezentăm la debut în cele mai bune condiții, iar jucătorii au arătat caracter și disponibilitate. De la prima zi au acceptat munca grea fără să se plângă”, a declarat Chivu la finalul partidei disputate pe „Giuseppe Meazza”, potrivit Gazzetta dello Sport.

Revenirea la Milano a fost încărcată de emoții pentru fostul fundaș al lui Inter.

„Să mă întorc la San Siro ca antrenor, acolo unde am scris istorie ca jucător, este o responsabilitate uriașă. Emoțiile sunt firești, dar privesc doar înainte”, a mai spus Chivu.