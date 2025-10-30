Cupa Germaniei: Bayern învinge Cologne și își majorează la 14 seria de victorii consecutive

Cologne a deschis scorul în minutul 31 prin Ragnar Ache, după un corner bine executat. Bayern a egalat rapid, în minutul 36, prin Luis Diaz, care a profitat de un balon respins. Kane a adus Bayern în avantaj în minutul 38, cu un șut spectaculos cu stângul în vinclu.

Diaz a ratat o ocazie importantă în minutul 53, însă Kane și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj în minutul 64, printr-un gol cu capul din corner, ajungând la 22 de goluri în 14 meciuri în acest sezon. Michael Olise a închis tabela în minutul 72, marcând după o pasă a lui Diaz.

Campioana Germaniei egalase, în weekend, recordul reușit de AC Milan în 1992, cu 13 victorii consecutive în startul sezonului, acum fiind prima echipă care bifează un start de sezon cu 14 succese la rând, în toate competițiile, din cele cinci campionate majore din Europa: Germania, Anglia, Spania, Italia, Franța.

Bayern se pregătește acum de deplasarea din Liga Campionilor, contra campioanei en-titre, Paris Saint-Germain.