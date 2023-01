Dakar 2023 - Etapa 1 - Sunderland a abandonat, Gyenes pe locul 38. Sainz primul lider la auto

Etapa 1, desfăşurată în buclă sub denumirea oficială Sea Camp - Sea Camp, a avut un total de 603 km, din care 368 km de probă specială. Emanuel Gyenes a plecat prudent în cursă şi la final a povestit pe pagina sa de socializare cum a decurs ziua:

„Am avut o secţiune de 40-50 kilometri de piatră, în care a trebuit să avem foarte mare grijă. Viteza a fost foarte mică şi mi s-a părut că am avut o probă foarte lungă. Au urmat vreo 20 de kilometri de dune, foarte faine. Din păcate la kilometru 52 am văzut că Sam Sunderland a ieşit din concurs şi am decis să merg cu mai multă atenţie. Erau multe pietre ascunse sub nisip, mai ales în albia uscată a râurilor.

În acea parte a etapei, cu multe pietre, am lovit discul spate, iar după aceea a fost mai dificil să frânez.

Per total, totul amers bine în prima zi şi m-am simţit bine. Intru în bivuac, schimb discul, uleiul..., foarte mult nu am de lucru la motocicletă.”



Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a terminat pe locul 38, cu timpul de 04H 49' 23'', la puţin peste 35 de minute faţă de câştigătorul etapei, americanul Ricky Brabec, aflat la cea de a noua etapă câştigată în carieră.

Kevin Benavides şi Toby Price completează podiumul provizoriu în faţa lui Joan Barreda, care a lăsat şi el să scape o potenţială victorie din cauza unei penalizări.

Cursa a făcut şi prima victimă notabilă, campionul mondial în exerciţiu de raly ride şi deţinătorul titlului în Raliul Dakar la clasa moto, britanicul Sam Sunderland, a abandonat, în urma unei căzături.

Pilotul britanic a început etapa pe locul 22 şi a înregistrat cel mai bun timp la primul punct de control, la 37 de kilometri de cursă, pentru ca mai apoi să cadă decisiv după alţi 15 kilometri. Conştient şi mobil, dar cu mari dureri de spate, Sunderland a fost transportat cu avionul la Yanbu, unde a fost diagnosticat cu o omoplat rupt.

"SunderSam" nu a reuşit să termine Dakar de şase ori de la debutul său în 2012, dar şi-a asigurat un loc pe podium ori de câte ori a reuşit să termine cursa, inclusiv două victorii (2017 şi 2022). Două victorii, două locuri pe podium şi 6 retrageri reprezintă totuşi un palmares impresionant.

La categoria auto, Carlos Sainz a câştigat a 42-a sa specială din carieră - a şasea din cariera sa de când a pornit în aventura Dakar anul trecut - sub privirile fiului său Carlos Sainz Jr, care a vizitat duminică bivuacul.

Sébastien Loeb, al doilea în specială, s-a regăsit intercalat între Sainz şi Mattias Ekström, clasat pe locul trei.

Etapa a doua se va desfăşura între Sea Camp şi Alula şi include o probă specială dificilă de 430 de kilometri, mare pparte din ele traversând zone cu dune de nisip.