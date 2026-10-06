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Decizie radicală: Condiția unică pusă de Ronaldo ca să mai îmbrace tricoul Portugaliei

Jorge Jesus spune că ușa e deschisă, dar Ronaldo ar fi decis altfel. Starul de 41 de ani nu s-ar mai întoarce la naționala Portugaliei cât timp actualul selecționer rămâne în funcție.
Decizie radicală: Condiția unică pusă de Ronaldo ca să mai îmbrace tricoul Portugaliei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 12:07, Sport
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Cristiano Ronaldo ar refuza să revină la naționala Portugaliei atât timp cât Jorge Jesus rămâne selecționer, susține un jurnalist portughez. Starul de 41 de ani ar fi indignat de atitudinea antrenorului, după plecarea sa furioasă din cantonament.

Informația vine de la jurnalistul portughez Rui Santos, care a vorbit pentru CNN Portugal, potrivit Daily Mail. Santos susține că Ronaldo și-ar fi exprimat nemulțumirea și nu s-ar mai întoarce la națională cât timp Jesus rămâne selecționer.

Conflictul a început după meciul cu Norvegia, câștigat de Portugalia cu 2-1

Ronaldo a rămas pe bancă fără să fie folosit, deși s-a încălzit. Ulterior, a părăsit cantonamentul înaintea ultimelor două meciuri și a plecat cu avionul său privat.

Într-un mesaj pe Instagram, Ronaldo a explicat că a luat decizia după conferința de presă a selecționerului. El a promis că va spune la momentul potrivit „adevărul despre motivele” plecării sale.

Potrivit lui Santos, atacantul a fost deranjat de declarațiile lui Jesus

Selecționerul spunea că vrea revenirea lui Ronaldo, dar sublinia totodată că el face selecția și că nu își cere scuze.

Jesus a transmis însă, duminică, un mesaj de deschidere. El a spus că totul rămâne deschis și că a fost doar o neînțelegere. Selecționerul a precizat că Ronaldo poate fi convocat în noiembrie, dacă joacă la Al-Nassr și dorește asta. „Cris este cel care va decide”, a declarat Jesus.

Între timp, rezultatele îi dau dreptate antrenorului

Numit în iulie, cu un contract pe patru ani, Jesus a câștigat toate cele patru meciuri. După plecarea lui Ronaldo, Portugalia a învins Danemarca și din nou Norvegia.

Situația pune federația într-o poziție delicată. Ronaldo are 41 de ani, iar tot mai multe voci îl consideră o povară pentru echipă. Pentru plecarea din cantonament, starul riscă o suspendare de șase luni de la națională.

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