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Djokovic, eliminat surprinzător la Shanghai. Ce turneu ar mai putea juca în acest sezon

Novak Djokovic a fost eliminat vineri de polonezul Hubert Hurkacz, în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai, la câteva zile după ce a câștigat titlul la Beijing. Sârbul a anunțat că intenționează să mai participe doar la turneul de la Paris, în încercarea de a obține un rezultat care să-i păstreze șansele de calificare la Turneul Campionilor.
Djokovic, eliminat surprinzător la Shanghai. Ce turneu ar mai putea juca în acest sezon
Foto: Hepta
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 16:53, Sport
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Hurkacz s-a impus cu 6-4, 6-3, obținând prima victorie în fața lui Djokovic după opt înfrângeri consecutive.

„La Beijing a fost minunat, iar aici am ieșit foarte devreme din competiție, dar este în regulă”, a declarat Djokovic după meci, potrivit ATP Tour.

Sârbul a oferit informații despre programul său viitor, pe măsură ce sezonul intră în ultima lună.

„Mi-ar plăcea să particip la Nitto ATP Finals. Deocamdată intenționez să joc doar la Paris, așa că rămâne de văzut. Sper să obțin un rezultat bun acolo”, a spus Djokovic.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani ocupă în prezent locul nouă în clasamentul PIF ATP Live Race To Turin, ceea ce îi permite să rămână în cursa pentru calificarea la Nitto ATP Finals, turneul care încheie sezonul.

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