Djokovic, eliminat surprinzător la Shanghai. Ce turneu ar mai putea juca în acest sezon

Hurkacz s-a impus cu 6-4, 6-3, obținând prima victorie în fața lui Djokovic după opt înfrângeri consecutive.

„La Beijing a fost minunat, iar aici am ieșit foarte devreme din competiție, dar este în regulă”, a declarat Djokovic după meci, potrivit ATP Tour.

Sârbul a oferit informații despre programul său viitor, pe măsură ce sezonul intră în ultima lună.

„Mi-ar plăcea să particip la Nitto ATP Finals. Deocamdată intenționez să joc doar la Paris, așa că rămâne de văzut. Sper să obțin un rezultat bun acolo”, a spus Djokovic.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani ocupă în prezent locul nouă în clasamentul PIF ATP Live Race To Turin, ceea ce îi permite să rămână în cursa pentru calificarea la Nitto ATP Finals, turneul care încheie sezonul.