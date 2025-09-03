Djokovic s-a calificat în a 53-a semifinală de Grand Slam, egalând performanța lui Jimmy Connors

Sârbul de 38 de ani își păstrează astfel recordul perfect în meciurile directe împotriva americanului, 11-0, și ajunge la a 53-a semifinală de Grand Slam din carieră, egalând performanța lui Jimmy Connors.

Djokovic va da piept în semifinale cu Carlos Alcaraz, pe care l-a învins în ultimele două întâlniri și conduce cu 5-3 în meciurile directe. Aceasta va fi prima confruntare dintre cei doi la Flushing Meadows.

În acest sezon, Djokovic a ajuns în semifinale la toate cele patru turnee de Grand Slam, realizând a șaptea performanță de acest fel din cariera sa.